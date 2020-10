1









Ashley Young, laterale dell'Inter, è intervenuto a Golden Tales, podcast mensile del Watford, spiegando che è pronto in qualsiasi momento a lasciare i nerazzurri se dovesse presentarsi la possibilità di tornare agli Hornets. L'ex Manchester United ha detto: "Se potessi tornare a giocare di nuovo al Watford, andrei via dall'Italia in questo preciso istante - ha ammesso l'esterno di Antonio Conte - Conosco Watford, è il luogo da dove vengo ed è quello che mi ha permesso di essere quello che sono e di arrivare dove sono".