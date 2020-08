Ashley Young esalta Conte e l'Inter. ​Al sito della Uefa ha detto: "Quando si è presentata l’opportunità di venire all’Inter, per me è stato un gioco da ragazzi accettare. Scalpitavo, 'Portatemi sull’aereo, portatemi là fuori. Fatemi firmare", ripetevo. Ho parlato con l’allenatore e i giocatori che conoscevo. È stata un’opportunità fantastica: un club enorme in tutto il mondo, una delle squadre più grandi del calcio mondiale. E volevo esserne parte. Me ne aveva parlato Conte e ovviamente avevo parlato anche con i dirigenti, era un’opportunità che non potevo perdere. Non penso che sia stata una sfida. Sono una di quelle persone che possono adattarsi a nuovi stili, diversi modi di vivere. Certo, sapevo sarebbe stata un’esperienza totalmente nuova per me e mi sono goduto ogni minuto di questa nuova esperienza dopo una vita in Premier. Mi sono buttato e ora sto giocando con il sorriso stampato in faccia, mi sto godendo come stanno andando le cose in squadra".



CONTE - "Antonio chiede tutto, non solo nelle partite, anche in allenamento. È un vincente. Vuole vincere e lo esige da tutti i giocatori, esige una mentalità vincente. Ovviamente, quello italiano è più un campionato tattico di quello a cui sono stato abituato, ma è una di quelle cose a cui devi adattarti abbastanza rapidamente e sento di averlo fatto. Giocando terzino c’è molto da fare, andare avanti, difendere. Ma per il modo in cui giochiamo, spesso ho la possibilità di avanzare e sfornare assist. Ci sono abituato, ma quando sono partito dallo United ero più un difensore vero e proprio, qui ho più libertà. Si è messo in gioco anche Conte! Ha partecipato al torello in allenamento, faceva anche le scivolate... È divertente, ma è ancora meglio quando lo mettiamo in mezzo e lo facciamo correre, così non urla tanto dopo! Lo spirito di squadra è incredibile. Tutti combattono l’uno per l’altro, tutti vogliono vincere. Non solo in partita, anche in allenamento. Per questo sono contento di far parte di questo gruppo. Tutti sorridono, tutti sono felici. Ovviamente è un lavoro duro, ma è un lavoro che ti piace fare quando i risultati pagano. Se arriveremo in finale, tanto lavoro sarà stato ripagato".