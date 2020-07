1









Mind games, giochi mentali. Ci ha provato così Cristiano Ronaldo a distrarre Ibra al momento di battere il rigore. Il portoghese si avvicina al limite dell'area e si rivolge a Szczesny: "You know, you know", lo conosci, lo conosci gli dice CR7. Niente, non funziona. Ibra segna e firma il pareggio rossonero (poi arriverà anche il 3-2 di Leao). Non solo: dopo il gol, lo svedese si gira verso Ronaldo e se la ride.