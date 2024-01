Non è riuscito a segnare questa volta Kenan Yildiz ma la sua prestazione è stata comunque positiva, come sottolinea Tuttosport nel commento in pagella. "I tifosi, ogni volta che tocca palla, trattengono il fiato. E, in effetti, nelle gambe conferma di aver giocate mai banali. Dopo una manciata di secondi scappa a Daniliuc e si presenta davanti a Costil, poi fa ammonire in rapida successione Gyomber e Maggiore. Nota lieta", il giudizio del quotidiano che dà 6,5 al talento turco classe 2005, sempre più dentro questa Juve.