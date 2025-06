Yildiz, Vlahovic e Cambiaso: Juventus, cosa emerge dopo il vertice

2025 Getty Images

Yildiz Juve, la scelta di Comolli

Il simbolo della nuova Juventus targata Johnsarà Kenan. Dopo l’addio di Cristianoe in attesa dell’ufficializzazione di Damien Comolli , la proprietà ha deciso di ripartire dal talento turco classe 2005.Secondo La Gazzetta dello Sport, il club inizierà a lavorare al rinnovo del contratto di Yildiz subito dopo il Mondiale per Club del 2025. Il numero dieci è considerato non solo un patrimonio tecnico, ma anche un investimento strategico a lungo termine, in grado di rappresentare il volto della Juventus dentro e fuori dal campo.

Vlahovic Juve, cosa succede adesso

Insieme a lui, i dirigenti sperano di trattenere anche Khephren Thuram – ritenuto incedibile – e Andrea Cambiaso, vicino al trasferimento al Manchester City a gennaio. Intanto, si punta ad alleggerire il bilancio con le cessioni di Mbangula, Savona e, se possibile, Douglas Luiz entro la fine di giugno.Kenan Yildiz, più volte al centro di voci di mercato e tentazioni dalla Premier League, sembra ora diventare il punto fermo attorno a cui costruire la Juventus del futuro. I dubbi legati alla sua permanenza, sembrano svaniti. La qualificazione alla prossima Champions League ha ridato respiro ai conti e ora Comolli vuole blindarlo.Il 20enne di Ratisbona ha conquistato i tifosi con il suo estro e i suoi dribbling, e piace anche agli sponsor, che lo considerano un’icona spendibile a livello internazionale. Lui, da parte sua, non ha mai nascosto il desiderio di restare a Torino e crescere con la maglia della Juventus sulle spalle, sognando di seguire le orme del suo idolo Alessandro Del Piero.Lunedì Comolli inizierà ufficialmente il suo incarico, ma il nuovo direttore generale è già al lavoro. Tra i primi impegni ci sarà il faccia a faccia con Igor Tudor, ancora in bilico ma orientato verso la conferma per il Mondiale per Club. Altro tema caldo sarà il futuro di Dusan Vlahovic: il serbo ha un contratto in scadenza nel 2026 e i colloqui per il rinnovo sono fermi da mesi. Comolli valuterà con l’entourage del giocatore se esistano i margini per riprendere le trattative o se, più probabilmente, si andrà verso la cessione. Newcastle, Galatasaray e Fenerbahce seguono con attenzione.