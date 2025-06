Yildiz vince il premio Goal della Stagione: il comunicato

Il comunicato della Lega Serie A su Yildiz

ha vinto il premio 'Iliad Goal of The Season', grazie al goal realizzato nel derby contro il Torino dello scorso 11 gennaio. Di seguito il comunicato."È la rete di Kenan Yildiz contro il Torino la più bella della stagione secondo i tifosi.Kenan Yildiz si è aggiudicato il premio "iliad Goal of The Season" della Serie A Enilive 2024/2025.Il goal messo a segno dall`attaccante della Juventus nel match dello scorso 11 gennaio contro il Torino è risultato il più votato dai tifosi sull`account Instagram di Lega Serie A.

La serpentina con goal da fuori area ha permesso a Kenan Yildiz di superare nelle votazioni le altre 9 reti, premiate nel corso della stagione con l`iliad Goal Of The Month, in particolare quelle realizzate da McTominay contro il Cagliari (2° classificato) e da Barella contro l`Atalanta (3° posto)".