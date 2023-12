Kenan Yildiz ha parlato a DAZN nel post partita di Juve-Frosinone: "Questo è troppo bello, grazie al mister che mi ha dato la chance, grazie a tutti. Una cosa troppo grande"."Si, lui è una leggenda, l'ho fatto anche in nazionale"Il mister per me è un grande allenatore, grazie per tutto quello che sta facendo per me, oggi ho avuto la chance. Quando mi ha detto di tagliarmi i capelli l'ho fatto perché alla fine è lui il boss.Ieri, in allenamento dopo il problema di Chiesa ma non ero certo, me l'ha confermato questa mattina. Stanotte ho dormito normalmente, non ero nervoso.""Devi pagare la cena per noi stasera" e ho detto ok. Siamo un gruppo, combattiamo per i tifosi, speriamo di finire la stagione primi.