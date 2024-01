Juventus, perché Yildiz non ha giocato titolare?

Perché ha? E perché ha risposto così nel finale, tra zona mista Non serve essere matematici professionisti, il due più due viene fuori in maniera quasi naturale.ha notato effettivamente qualcosa che non andava e ha voluto ribadire al giocatore che essere titolare alla Juventus è qualcosa di profondamente non scontato. Soprattutto considerata l'età giovanissima di Kenan.Così, in questa scelta fortemente "educativa", Max si è affidato a Milik, trattandolo da usato sicuro.Rosso giusto e sfortuna incredibile per la Juve e per lo stesso Allegri, che già immaginava l'avvio delle discussioni sulle sue decisioni. Già impopolari.Ma come si spiega la scelta? Andiamo ad analizzare le dichiarazioni in: "Semplice: quando fai così bene e sei sempre sui giornali, tendi a rilassarti. Dopo Lecce l'ho visto così. Milik stava bene e in una partita del genere ho scelto lui: rifarei questa scelta. E poi Yildiz è entrato molto bene".Sensazione di "rilassatezza" che ha notato anche. Così il portiere a DAZN: "Kenan ha davvero le qualità per essere forte, però deve restare con i piedi per terra. La strada per lui è ancora lunga. Però dal primo giorno, in allenamento, si sono viste le giocate di un potenziale fuoriclasse. Ci deve mettere ancora tanto lavoro e tanto impegno per essere un vero campione".Una semplice addizione: Yildiz non sarà piaciuto ad Allegri e questo tipo di atteggiamento l'ha notato pure la squadra. Tutto normale: ha 18 anni e una carriera davanti.

