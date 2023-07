Una delle prime questioni che dovrà affrontare Cristiano Giuntoli alla Juve è quella che riguarda Kenan Yildiz. Il classe 2005 che ancora non ha esordito in prima squadra ma sarà in tourneè negli Stati Uniti, ha suscitato forte interessamento da parte del Fenerbahce, che ha appena ceduto Arda Guler al Real Madrid e vuole rimpiazzarlo con un altro talento come il turco.Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il club turco è disposto a mettere sul piatto 10 milioni di euro.. La Juve però sembra intenzionata a rifiutare le avances perché non vuole perdere un giocatore con così tanto potenziale. Se così dovesse essere però, i bianconeri dovranno pensare al rinnovo del contratto, in scadenza nel 2025.