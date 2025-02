Yildiz tra campo e futuro: c'è uno scenario che 'spaventa' la Juventus

Non gioca quasi mai tutta la partita ma non manca mai;in stagione non ha saltato neanche una partita. Mai infortunato e mai lasciato fuori daper novanta minuti. Una continuità impressionante pensando che si tratta di un ragazzo di soli 19 anni, alla sua prima vera stagione da titolare in prima squadra. Tra gli alti e i bassi inevitabili per un classe 2005, Yildiz rimane uno dei punti fermi della Juventus, nell'immediato ma anche nel futuro, con la "paura" di poterlo perdere che fa parte del gioco quando hai tra le mani un talento di questo tipo e sei in un particolare periodo storico come quello che sta affrontando il club.

Yildiz tra campo e futuro: gli scenari

Nell'ultima gara con il PSV, la partita di Yildiz è durata solo 45 minuti: molto pochi, meno del solito quindi visto che di media resta in campo per 70 minuti. Nessun problema fisico ma una decisione del tecnico dopo un primo tempo sotto le aspettative. UYildiz non si è fai fermato; l'unico bianconero ad essere stato sempre presente e utilizzato in ogni occasione. Per Thiago quindi è necessario gestirlo di partita in partita, accettando anche che non riesca sempre ad essere brillante.Contro l'Inter la Juve ha tante soluzioni da poter usare sugli esterni ed è probabile che ci saranno dei cambi rispetto al PSV.con Conceicao che eventualmente si siederebbe di nuovo in panchina. Ballottaggi e valutazioni in corso che Motta definirà con più precisione domani, alla vigilia.Sullo sfondo rimane il tema del futuro di Kenan, che. Il club bianconero punta in maniera totale sul turco. Ma se i bianconeri non c'entrassero la qualificazione alla prossima Champions? Questo è lo scenario che può "spaventare" i tifosi per l'estate. Come spiegato QUI , infatti, i piani della società sono di autofinanziarsi, senza ricorrere a nuovi aumenti di capitale. Questo vuol dire chE ovviamente, uno dei giocatori che permettere un incasso maggiore è Yildiz. Scenari comunque ipotetici e a cui la Juve in questo momento non pensa.