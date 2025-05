Yildiz torna e 'cambia' la Juventus: modulo e giocatori, come si ridisegna la squadra

Torna Yildiz: come cambia la Juventus

Aspettando di capire le condizioni di Kelly e Gatti, con un occhio anche a, intanto una certezza Igor Tudor ce l'avrà, ovvero il ritorno din campo dopo la squalifica di due giornate. Aveva lasciato la Juventus a fine primo tempo con il Monza. La "ritrova" due partite dopo con ancora più problemi legati agli indisponibili ma con il destino nelle proprie mani. La grande paura di aver compromesso la qualificazione in Champions con quel gesto che è costato l'espulsione è passata e adesso Kenan avrà due partite per farsi "perdonare" e mettere il sigillo sul raggiungimento dell'obiettivo.Tudor potrà sfruttare un Yildiz senza dubbio più fresco. Queste due settimane senza partite possono essere state un toccasana per il classe 2005.. Senza di lui, i bianconeri sono riusciti a "sopravvivere" con due pareggi a Bologna e all'Olimpico con la Lazio ma senza mai andare oltre ad un goal segnato. La fantasia del turco sarà fondamentale, soprattutto perché mancherà chi tra Bologna e Lazio è stato quello che ha fatto più la differenza anche quando si è trattato di rendersi pericoloso individualmente, ovvero Thuram.Tudor nelle ultime due partite senza Kenan ha riadattato il 3-4-2-1 trasformandolo in qualcosa più simile al 3-5-2, con McKennie a variare tra centrocampo e attacco mentre Nico Gonzalez ad agire dietro Kolo Muani, da seconda punta. Ecco, c(due trequartisti più Kolo Muani).O in alternativa,, con McKennie e Weah dall'altra parte. Insomma, se in difesa i rischio è di essere ancora in emergenza o comunque con un reparto non certo in condizioni ottimali (se Gatti e Kelly recupereranno), in attacco Tudor potrà sfruttare l'abbondanza. E questo può e deve essere il plus per la squadra negli ultimi 180 minuti di campionato.