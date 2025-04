Yildiz titolare in Juventus-Monza: i suoi numeri

Getty Images

Lasi affida aper tenere viva la speranza di conquistare il quarto posto in campionato, obiettivo reso ancora più difficile dalla pesante subita mercoledì in casa del Parma. Il giovane attaccante turco, che ha già messo a segno due reti da quando Igor Tudor si è seduto sulla panchina bianconera, è pronto a tornare tra i titolari anche nella sfida di domani contro il, dopo essere partito dalla panchina allo stadio Tardini a causa di un colpo alla coscia rimediato nei giorni precedenti, problema fisico non ancora del tutto superato mercoledì.

Yildiz-Juventus, i numeri della stagione

Presenze: 45

Minuti: 3.045

Goal: 8

Assist: 5

Da lui ci si aspetta molto in questo finale di stagione, tanto più perché la Juventus sembra proprio non riuscire a trovare la via del goal con gli altri attaccanti (Dusan Vlahovic, peraltro, non sarà disponibile domani, con tutta probabilità, essendo ancora alle prese con un sovraccarico muscolare). Yildiz, che compirà vent'anni il prossimo 4 maggio, ha invece dimostrato di saper offrire più garanzie.