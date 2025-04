Yildiz-Stadium, il binomio che funziona. Un dato tranquillizza l'ambiente Juventus

Getty Images

I numeri di Yildiz all'Allianz Stadium

Quando la casa chiama,risponde. E non è un caso che la giovane stellina bianconera abbia trovato la sua dimensione migliore all'Allianz Stadium, un impianto che per lui sembra essere un autentico fattore decisivo. A Torino, infatti, Yildiz ha segnato tre dei suoi sei gol stagionali, diventando uno degli uomini chiave della Juventus in questo 2024-2025.La sua prima rete dell’anno è arrivata in Champions League, contro il PSV Eindhoven, un gol che ha aperto la stagione del giovane talento. Poi, nelle ultime due gare casalinghe,Questi tre gol su sei non sono solo numeri, ma testimoniano anche il suo impatto diretto sul campionato. In Serie A, Yildiz è stato decisivo in ben cinque occasioni, dimostrando di saper fare la differenza nei momenti cruciali. Avere Kenan a pieno regime, in uno stadio che lo stimola e lo fa sentire a casa, diventa quindi una risorsa fondamentale per il nuovo allenatore, Igor Tudor.Tudor ha centrato un aspetto cruciale del gioco bianconero: rIl giovane talento ha risposto alla grande, alzando il livello della squadra e portando quel mix di fantasia e concretezza che serviva per rinvigorire l’attacco. La sua abilità nel creare occasioni e segnare nei momenti decisivi lo rende un elemento imprescindibile per la Juventus, soprattutto in vista delle sfide cruciali che attendono il club bianconero.Con Yildiz in grande forma, la Juventus può guardare al futuro con maggiore fiducia, sapendo di poter contare su una risorsa di qualità che, a casa sua, si trasforma in un vero e proprio fattore di successo.