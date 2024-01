Le parole di Albertoalla Rai:"Yildiz sta facendo veramente la differenza, è giovane ma ha personalità, forza e il talento di cambiare le partite e sta facendo passare in secondo piano l'assenza di Chiesa che veniva considerato un pilastro di questa squadra. Il front man è sicuramente Vlahovic che ha ripreso a segnare con continuità come gli capitava alla Fiorentina ma Yildiz è determinante. Anche nel gioco c'è stata una crescita e Vlahovic ha iniziato a segnare proprio nel momento in cui è salita la qualità del gioco della Juventus che non vince più in maniera risicata ma anche con risultati più ampi".