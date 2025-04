Yildiz, UFFICIALE la squalifica di due giornate. E c'è anche la multa

AFP or licensors

La squalifica di Yildiz

Tutto come previsto, senza sconti: ora è ufficiale,è stato sanzionato con due giornate di squalifica per la gomitata con cui ha colpito Alessandro Bianco nel match di domenica trae Monza. Il giovane attaccante turco salterà dunque i due scontri diretti con Bologna e Lazio, vitali per la corsa Champions della squadra bianconera.Il Giudice Sportivo ha motivato così la squalifica del classe 2005: "per avere, al 46° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con il gomito un calciatore della squadra avversaria". Per Yildiz, inoltre, è scattata una multa salatissima, da, che si aggiungerà a quella comminata dalla Juventus stessa - stando alle indiscrezioni emerse nelle scorse ore -, che solitamente in questi casi devolve poi i fondi in beneficenza.

Quando scattano due giornate per rosso diretto



Tre giornate di squalifica per rosso diretto

Già nell'immediatezza dell'accaduto, comunque, c'erano pochi dubbi sul destino di Yildiz. L'articolo 39 delevidenzia infatti che i calciatori puniti con due giornate di squalifica, espulsi o meno, siano quelli. Due giornate di squalifica o uno stop a tempo determinato possono anche arrivare "in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara".La condotta violenta, di base, può portare addirittura, come evidenzia l'articolo numero 38 del codice FIGC: "I calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squali fica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squali fica per cinque giornate o a tempo determinato".





