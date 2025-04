AFP via Getty Images

Le scuse di Yildiz

Il giorno dopo Juventus-Monza,- espulso al tramonto del primo tempo a causa di una gomitata nei confronti di Bianco - ha affidato i propri pensieri al suo profilo Instagram. Il numero 10 bianconero ha usato il proprio canale per diffondere un messaggio di scuse per quanto accaduto ieri all'Allianz Stadium.L'attaccante bianconero sarà costretto, con ogni probabilità, a scontare una squalifica di almeno due giornate che lo costringerà a saltare le cruciali sfide di campionato contro Bologna e Lazio, in programma proprio nelle prossime due giornate.