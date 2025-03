Yildiz show in Juventus-Genoa: 'Giocatore rinato, giocata alla Del Piero'

Getty Images

Juventus-Genoa, i voti di Yildiz

è stato indiscutibilmente il migliore in campo di Juventus-Genoa. Per il goal, bellissimo, ma per anche la prestazione complessiva. Il turco è tornato decisivo dopo aver passato settimane non semplici con le esclusioni di Thiago Motta e un rendimento in calo."Dopo la panchina di Firenze, Tudor lo butta nella mischia da titolare, trequartista alle spalle di Vlahovic: non più esterno, ma vero 10 da valorizzare", si legge su Tuttosport, ": prende palla sulla trequarti e punta l'area vincendo un contrasto con De Winter e fulminando con il destro Leali. Un gol che vale più dei tre punti, festeggiato con la solita linguaccia tra gli applausi dei 40mila dello Stadium. Un giocatore rinato". Il quotidiano dà 8 in pagella a Yildiz.

"Solo" 7 invece per la Gazzetta dello Sport: "Il turco liberato segna un gol da quasi fenomeno, con una discesa ad alta velocita e densità tecnica. Sabelli lo innervosisce, ma qualche sprazzo lo regala ancora". Via di mezzo (7,5) per il Corriere della Sera che parla di "romanzo cavalleresco". "Un trequartista con la corazza: aggredisce, riparte, assalta, come nell’azione vincente. Dribbla, anche. Torna al gol (il settimo stagionale) dopo 77 giorni, eguagliando Moise Kean come giocatore con più reti con la Juve in A prima di compiere 20 anni, nell’era dei tre punti.".