Juve, Yildiz blindato sul mercato

Tre gol nelle ultime cinque partite, è Kenan Yildiz show in casa Juventus. Il classe 2005 sta trascinando la Juventus a suon di reti e dopo il gol al debutto da titolare del 23 dicembre a Frosinone ecco le due reti in Coppa Italia, con un fil rouge che accomuna le tre giocate: sono tutte belle, oltre che pesanti. E così a Torino sta nascendo una stella. Kenan è lo straniero più precoce nella storia della Juventus, perché mai nessuno aveva segnato così presto, cioè a 18 anni e 233 giorni. E così tutti con lui sognano già un nuovo Del Piero. In Italia non c’è un altro 18enne che viaggia al ritmo di Kenan e in Europa solo in tre hanno fatto meglio: è quarto, infatti, tra i nati dopo l’1 gennaio 2005 del continente, a ruota di Eli Junior Kroupi del Lorient (giugno 2006, 4 gol), Assane Diao del Betis (settembre 2005, 4 reti) e Mathys Tel del Bayern Monaco (aprile 2005, 6 gol), scrive la Gazzetta.E mentre il Bayern si mangia le mani e vive dei rimpianti per averlo perso nell’estate 2022 a parametro zero, la Juventus se lo gode e aspetta l'esplosione definitiva. Quanto vale oggi? Nei salotti del mercato europeo si parla di non meno di 35-40 milioni, comunque troppo pochi per la Juve. Sì, perché Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna hanno alzato un muro attorno a lui e non hanno nessuna intenzione di venderlo. Yildiz ha rinnovato da poco il contratto fino al 2027 e, di questo passo, probabilmente a fine campionato gli verrà ritoccato nuovamente l’ingaggio, si legge. Come premio e anche come modo per allontanare vari club, tra cui il Borussia Dortmund, il Liverpool e il Lipsia, che sognano il super colpo. Ma la Juve lo blinda e se lo tiene stretto, per il momento il fortino regge.