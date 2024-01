In questo momento Kenansta attraversando un periodo di forma incredibile, difficile nelle rotazioni per Massimiliano Allegri farlo accomodare in panchina. Le sue giocate stanno incantando e sta entrando sempre più nel cuore dei tifosi. Nelle ultime gare infatti, complice anche il problema al ginocchio di Federico, sta trovando sempre spazio da titolare. Ieri sera però contro il Sassuolo il tecnico bianconero si è trovato a dover fare le prime scelte, quindi"Ormai sembra chiaro che ogni tanto Chiesa abbia bisogno di fermarsi". Svelava su Federico Chiesa il dott. Tencone ai nostri microfoni ( QUI la spiegazione). Questo sembra confermato dai numerosi stop del numero 7 bianconero. Quindi maggiore spazio a disposizione per il classe 2005 turco, nonostante al momento sia difficile pensare di rinunciare a lui in campo. Ieri però, avendo entrambi a disposizione il tecnico livornese ha optato per una staffetta tra i due, prima parte di gara per Kenan, seconda per Federico. La dimostrazione che entrambi possono trovare spazio sia in campo che nelle gerarchie di Max.