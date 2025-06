Yildiz ritrova Huijsen: il gesto del padre del difensore

AFP or licensors

Dean Huijsen ritrova la Juventus, ma da avversario. Il giovane difensore classe 2005, passato in estate al Real Madrid dal Bournemouth dopo l’addio a Torino, affronterà per la prima volta la sua ex squadra negli ottavi di finale del Mondiale per Club. Un incrocio ricco di significato, che riporta alla mente i legami nati durante il percorso di crescita vissuto in bianconero.Huijsen, che con la maglia della Juventus aveva mostrato qualità e personalità, ha deciso di intraprendere una nuova avventura lontano dall’Italia, accettando la corte dei Blancos. Ora, il destino lo mette subito davanti a una delle sue tappe più importanti, in un confronto che potrebbe segnare un momento speciale della sua giovane carriera.

A tenere viva la memoria del suo passato juventino ci ha pensato papà Donny Huijsen, che sui social ha pubblicato una serie di scatti nostalgici insieme a Kenan Yildiz, altro giovane talento lanciato dalla Juventus. Le immagini, risalenti agli anni alla Continassa, raccontano di un'amicizia e di un periodo formativo fondamentale.L’incrocio con i bianconeri sarà più di una semplice partita per Dean Huijsen: sarà una sfida tra passato e presente, con lo sguardo puntato al futuro.