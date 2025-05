Yildiz, quanto sei mancato a questa Juventus: il 10 è l'ago della bilancia del presente e del futuro

2025 Getty Images

Quanto se mancato, caro Kenan. Proprio così, perché è davvero inutile girarci intorno. Non c'è, in questo momento e probabilmente mai ci sarà, una Juventus senza Kenan Yildiz. Le due giornate di squalifica che hanno privato la Juve del suo talento più fulgido, del suo coefficiente tecnico più elevato in due due gare determinanti contro Bologna e Lazio che avrebbero potuto, forse, archiviare con largo anticipo il discorso Champions.La storia, però, non si può cambiare e quindi va bene così. Bisogna concentrarsi solo ed esclusivamente sul presente e il presente ha riportato il numero 10 bianconero dove deve necessariamente stare. Al centro di tutto. Contro l'Udinese, Yildiz ha ritrovato il suo posto, i suoi spazi e, come da copione, ha illuminato. A sprazzi, sì, ma nei momenti topici.

Si è avventato lui, infatti, su quel pallone poi apparecchiato per il mancino apripista di Nico Gonzalez. L'ha lavorato lui quell'altro sapientemente depositato sul sinistro di Vlahovic che ha chiuso i giochi. Due assist nel nulla, all'improvviso. Proprio come fanno i grandi. che sanno determinare in ogni momento, ma soprattutto quando la posta si alza. E Yildiz, in tal senso, è stato ancora una volta l'ago della bilancia. Lo è stato, lo è e dovrà esserlo anche in futuro.Perché per una Juventus che sogna in grande per tornare ad essere grande non potrà che plasmare il proprio domani attorno alla figura del suo numero 10. In questo momento l'asset più importante dal quale e col quale ripartire per tornare in auge, si spera il più velocemente possibile.