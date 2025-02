Yildiz alla Juventus: quanto guadagna e quando scade il suo contratto

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, in caso di mancato approdo alla prossima Champions League, lapotrebbe compiere un importante sacrificio sul mercato, aprendo le porte ad una clamorosa quanto dolorosa cessione diSiamo, ovviamente, nel campo delle ipotesi, con il club bianconero che è in piena corsa per strappare il pass che vale l'approdo alla Coppa dei Campioni. Quel che è certo è che un'eventuale mancata qualificazione obbligherebbe a fare dei ragionamenti diversi che, purtroppo, potrebbero veder coinvolto lo stesso Yildiz.

Quanto guadagna Yildiz alla Juventus

Quando scade il contratto di Yildiz con la Juventus?

Kenan Yildiz, arrivato alla Juventus nel 2022, ha percorso una breve trafila nel vivaio bianconero vestendo le maglie della Primavera e della Next Gen, prima di debuttare in prima squadra nella stagione 2023/24 agli ordini di Massimiliano Allegri. Il turco, quest'anno, è diventato un punto fermo agli ordini di Thiago Motta e di recente ha rinnovato il suo contratto, con tanto di ritocco dell'Il primo contratto da professionista con la Juventus, Yildiz l'ha firmato fino al 2027 ma la cenralità del numero 10 bianconero all'interno del progetto di Thiago Motta, ha spinto la società zebrata a trovare subito un accordo per prolungare l'accordo che ora ha validità fino al