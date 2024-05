Quanto guadagna oggi Yildiz alla Juventus



Rinnovo Yildiz: la situazione



Quanto potrà guadagnare in futuro?

Probabilmente almeno un anno in più, forse due, e un nuovo salario adeguato al ruolo che sta assumendo nella Juventus. La rapida ascesa dell'18ennesta influenzando il presente della squadra, ma avrà anche ripercussioni sul futuro. Tanto che alla Continassa, con calma ma con determinazione, hanno iniziato a lavorare per prolungare e tutelare il gioiellino turco, attualmente sotto contratto fino al 2027.Le prestazioni del ragazzo, nato in Germania, e i suoi tre gol segnati nelle ultime settimane hanno contribuito a questo processo. Un contatto tra le parti è già avvenuto all'inizio della settimana, durante la partita contro il Sassuolo, quando. Anche la famiglia del giovane attaccante era presente a Torino. Altri incontri sono previsti nei prossimi mesi. L'obiettivo condiviso dai dirigenti della Juventus e dall'entourage diè quello di arrivare a un accordo entro la fine della stagione. Si sta discutendo di un prolungamento contrattuale fino al 2028 o al 2029.Attualmente, il diciottenne diguadagna circa, considerando anche i bonus. Se continua su questa traiettoria, in estate il suo stipendio potrebbe triplicare e, con i bonus inclusi, potrebbe anche superare il milione di euro.La Juventus è determinata a blindare, considerandolo indispensabile sia per il presente che per il futuro del club. Il rapporto positivo cone i suoi rappresentanti alimenta l'ottimismo per uncontrattuale. In attesa di ulteriori incontri, una cosa sembra certa: il rinnovo dell'accordo sarà accompagnato da un significativo aggiornamento salariale.Con questa, è probabile che il suo stipendio venga triplicato in estate, e con i bonus potrebbe addirittura superare il milione di euro. Questa è una mossa concreta per allontanare le possibili offerte estere, che potrebbero provenire da club come il, noto per investire sui giovani talenti (come dimostrato con le operazioni Haaland e Bellingham), fino al