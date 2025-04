Yildiz, punizione 'scontata': perché non ha preso tre giornate di squalifica

AFP or licensors

Perché Yildiz non ha preso tre giornate di squalifica

non sarà a disposizione per le due sfide dellacon Bologna e Lazio, due scontri diretti fondamentali per un posto nella prossima Champions League. È di ieri l'ufficialità della sua squalifica per due giornate, già nell'aria per via della gomitata con cui, in maniera insensata, ha colpito Alessandro Bianco nel match di domenica contro il Monza. Due giornate che avrebbero pure potuto essere tre, secondo quanto previsto nei casi di condotta violenta.Evidentemente, però, il referto arbitrale ha giocato a favore delle attenuanti, come scrive Tuttosport: per esempio il fatto che l'avversario non abbia subìto danni per il colpo subito, visto che tra l’altro si è rialzato senza dover ricorrere alle cure del medico. In ogni caso la Juventus, consapevole del fatto che i due turni rappresentano già una punizione “scontata” rispetto al massimo previsto, ha convenuto che non sia opportuno presentare ricorso, per sperare nella riduzione a una giornata di squalifica, pertanto non c'è speranza di rivedere il giovane attaccante turco in campo fino al match successivo, quello contro l'Udinese in programma nel fine settimana del 18 maggio.