Yildiz, pronta anche la multa della Juventus: a quanto ammonta

AFP via Getty Images

Consapevole che i due turni di squalifica ufficializzati ieri rappresentano già una sanzione ridotta rispetto al massimo di tre previsto dal regolamento per i casi di condotta violenta, laha ritenuto poco opportuno presentare ricorso per, nella speranza di ottenere una riduzione a una sola giornata. Di conseguenza, non ci sono margini per un rientro anticipato dell'attaccante turco, che salterà i due scontri diretti con Bologna e Lazio e potrà tornare a disposizione solo a partire dalla sfida contro l'Udinese, in programma nel week-end del 18 maggio.

A quanto ammonta la multa della Juventus per Yildiz

Come da comunicato del Giudice Sportivo, Yildiz è stato inoltre sanzionato con una multa da 10.000 euro, a cui se ne aggiungerà un'altra dello stesso club bianconero, pronto ad applicare ciò che prevede il regolamento interno: come scrive Tuttosport, l'ammenda sarà proporzionale all'ingaggio (pari nel suo caso a 1,8 milioni di euro netti), dunque circa. Alla Continassa, intanto, Igor Tudor sta valutando le possibili soluzioni per sostituire il numero 10, con Francisco Conceicao che già scalpita per avere finalmente un po' di spazio anche con il nuovo tecnico.