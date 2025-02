Yildiz passa a Jorge Mendes? La posizione della Juventus

2025 Getty Images

Secondo Calciomercato.com, l'eventuale ingresso di Kenannella scuderia di Jorgenon sarebbe visto negativamente dalla Juventus per due motivi. In caso di cessione, il noto agente potrebbe garantire l’offerta giusta al momento opportuno. Se invece si aprisse una trattativa per il rinnovo, la società lo considererebbe un interlocutore affidabile. La Juventus, pur con una dirigenza rinnovata, vuole evitare un caso simile a quello di Dybala, il cui mancato rinnovo fu attribuito anche a una gestione poco adeguata da parte dell’agente. Per questo, la presenza di Mendes potrebbe rappresentare un vantaggio per il club bianconero.