Yildiz, 'partita di qualità e quantità, poi la ruleta': la Juventus lo esalta VIDEO

I numeri di Yildiz in Juventus-Empoli

La, tramite il proprio sito ufficiale, esaltae la giocata con cui ieri ha fatto brillare gli occhi dei tifosi bianconeri nel match contro l'Empoli.Non si è iscritto al tabellino dei marcatori, ma quella contro l'Empoli è stataAl di là di queste cifre, c'è anche l'importanza di Kenan nella costruzione delle occasioni bianconere, lavorando prevalentemente sulla trequarti offensiva destra, come conferma la sua Heatmap di ieri.

Proprio da lì sono partite le 5 occasioni da gol che ha contribuito a costruire e non a caso proprio in questa zona di campo, al minuto 64, Kenan ha fatto "la giocata": lache ha dato il la al goal del 2-1. Non solo, dopo l'uno-due sullo stretto con McKennie ha subito appoggiato a Weah, il cui tiro da lontano è stato deviato in porta da Kolo Muani.Da vedere e rivedere...