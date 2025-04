Yildiz recupera per Parma-Juventus? Le sue condizioni

La Juventus prepara il prossimo match e mette nel mirino il quarto risultato utile consecutivo della gestione Tudor. I bianconeri vengono da una vittoria di certo non sofferta contro il, e dunque vogliono cercare di migliorare e proseguire il lavoro cominciato quasi un mese fa dal nuovo allenatore. La Juve è tornata al quarto posto e punta a rimanerci, ma non solo:è a sole due lunghezze di distanza, dunque è tutt'altro che vietato guardare anche oltre.Per farlo, Tudor dovrà contare soprattutto sulla capacità di adattamento dei suoi giocatori: diversi bianconeri hanno infatti lavorato a parte durante questa settimana, mentresi è fermato in allenamento per un trauma contusivo alla coscia ed è ancora in dubbio.

Juventus. come sta Yildiz?

Proprio per questo, la partenza del turco per Parma non è ancora sicura. Nella giornata di ieri Yildiz ha svolto delle terapie specifiche per il problema alla coscia , e le sue condizioni non preoccupano eccessivamente, ma la Juventus valuterà ulteriormente le sue condizioni nei prossimi giorni per stabilire la sua presenza contro i gialloblù.