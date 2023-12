Kenan Yildiz ha esordito da titolare nel migliore dei modi; un grande gol che ha confermato le qualità del talento turco. L'ex Bayern Monaco vorrebbe ovviamente avere più minutaggio di quello avuto in stagione anche se ha ringraziato pubblicamente Allegri per la chance che gli ha dato contro il Frosinone. Da qui in avanti, potrebbe cambiare la stagione di Kenan, e non per il gol, o meglio, non solo per quello. Da gennaio infatti inizia la Coppa Italia e la Juventus potrebbe giocare almeno altre quattro partite, visto che il tabellone mette i bianconeri contro Salernitana e poi eventualmente Frosinone. Più gare in programma e quindi più spazio anche per Yildiz.