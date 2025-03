AFP or licensors

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Kenan Yildiz non partirà titolare nella partita odierna a causa di alcuni problemi intestinali che lo hanno limitato nelle ultime ore. Sebbene il giovane talento turco sia stato dichiarato disponibile e si trovi a disposizione di Thiago Motta, il tecnico bianconero ha deciso di non rischiarlo, preferendo preservarlo per impegni futuri.Al suo posto, quindi, scenderà in campo Teun Koopmeiners, che avrà l’opportunità di mostrarsi ancora una volta in una posizione di rilievo. La decisione di Motta sottolinea l'importanza di un approccio cautelativo in vista della condizione fisica di Yildiz, che, sebbene in grado di dare il suo contributo, avrà bisogno di tempo per tornare al massimo della forma.