La follia di Yildiz, il dubbio Vlahovic, i segnali di Kolo Muani e Nico: come cambia la Juve verso Bologna e Lazio

La vittoria contro il Monza, vitale per alimentare le ambizioni Champions della, proietta i bianconeri al quarto posto in classifica, in attesa che il Bologna pareggi il numero delle partite sfidando l'Udinese nel posticipo di lunedì. Il tutto ad una settimana dal confronto diretto del Renato Dall'Ara.Proprio così, perché l'inizio del mese di maggio, per la Juventus, rappresenta di fatto lo snodo cruciale e decisivo per quanto riguarda l'obiettivo di staccare il pass per la qualificazione alla prossima edizione della massima rassegna continentale. Nel giro di dieci giorni, infatti, la squadra diaffronterà, in entrambi i casi in trasferta, sia il Bologna che la Lazio, ovvero le squadre in questo momento più accreditate per contendere alla Juve un posto nella prossima Champions League.

La follia di Yildiz

Come cambia la Juventus senza Yildiz?

Quanto emerso dopo la sfida contro il Monza, però, potrebbe portare ad una sorta di restyling della Juve, soprattutto per quanto riguarda il pacchetto avanzato, dove il tecnico croato potrebbe vedersi costretto a mettere pesantemente mano per schierare la miglior formazione possibile in vista di quelle che si preannunciano come due autentiche finali.Partiamo dalle certezze, purtroppo amare. Con ogni probabilità - in attesa del verdetto finale del Giudice Sportivo - la Juventus sfiderà Bologna e Lazio senza il suo numero 10, Kenan Yildiz. Il turco, infatti, si è reso protagonista di un gesto folle che rischia di compromettere il suo finale di stagione. La gomitata rifilata a Bianco, al tramonto del primo tempo, gli è costata il rosso diretto e, regolamento alla mano, lo costringerà ad almeno 2 turni di stop. In altre parole, se tutto andrà bene, la Juve ritroverà il suo gioiello solamente in vista della penultima di campionato in casa contro l'Udinese, con la speranza che i giochi Champions siano ancora aperti.Tudor sarà dunque chiamato a ridisegnare la Vecchia Signora senza il suo leader tecnico ad agire tra le linee. Che Juventus vedremo, dunque, contro Bologna e Lazio? Giusto per rimanere in tema di certezze,- tornato finalmente al goal dopo 1507 minuti e 22 partite - si conferma come uno dei giocatori che più hanno tratto giovamento dalla cura Tudor. L'argentino, infatti, verrà confermato come elemento di imprevedibilità sulla trequarti e dunque in grado di svariare su tutto il fronte offensivo. Una certezza dalla quale ripartire, insomma, c'è.Chi ci sarà al suo fianco? E qui i destini si intrecciano. Tudor attende di capire quando- fermato da un sovvraccarico muscolare - e, alle prese con un'infiammazione al tendine d'Achille, potranno tornare a disposizione. Nella Juve ideale tracciata dal suo allenatore, infatti, l'olandese andrebbe ad occupare l'altra casella sulla trequarti campo, mentre DV9 rappresenterebbe il riferimento avanzato.? L'attaccante francese ha ritrovato, finalmente, la via del goal dopo un'astinenza di 79 giorni. Un'anomalia per uno che a Torino si era presentato segnando 5 goal nelle prime 3 partite. Il classe 1998, contro i brianzoli, ha lanciato un segnale importante e non è da escludere che sia proprio lui il candidato forte per rivestire i panni del centravanti nel doppio delicatissimo incrocio contro Bologna e Lazio. All'imbocco del rush finale di campionato, il giocatore di proprietà del PSG ha tra le mani la grande occasione per sovvertire una volta ancora le gerarchie. La Champions può passare, inevitabilmente, da lui e dai suoi goal.