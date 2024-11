Super giocata di Kenan Yildiz che ha saltato Walukiewicz. Il difensore del Torino lo ha fermato trattenendolo e prendendosi così il cartellino giallo. Un fallo che non è piaciuto al numero 10 della Juventus, che ha avuto un accenno di reazione senza però colpire il giocatore granata. Un episodio però che ha fatto scattare l'allarme con Thiago Motta che lo ha richiamato per tranquillizzarlo. Anche Thuram e Locatelli sono subito andati da Yildiz per cercare di calmarlo.