Detto, fatto. Alla fine, Kenanha tagliato i capelli, così come aveva annunciato Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Il tecnico bianconero si era lamentato dei tanti tocchi, ma non di palla, bensì del look: Kenan si era aggiustato un po' di volte l'acconciatura e il tecnico l'aveva sottolineato in conferenza stampa. Ecco che allora Yildiz si è recato da un barbiere di fiducia - fratello della calciatrice della Juventus Women, Martina Rosucci - per sfoltire la chioma.Un gesto anche nei confronti dell'allenatore, che ora potrà preoccuparsi meno di Kenan e della sua cura del look. Anche in campo...