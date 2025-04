Yildiz, le scuse e la conferma di Tudor: niente multa. Ma per la Juventus è un danno enorme

Getty Images

Le difficoltà senza Yildiz



Le scuse di Yildiz

Avere vent'anni, e di conseguenza esser leggeri, pure quando tutto attorno è così pesante, così attorcigliante, così impattante.Si poteva? Certo, che si poteva. Ma non senza controindicazioni, non senza una risposta, pure negativa.Vien da dire, guardando quanto accaduto allo Stadium , che sia stato tutto così naturale da risultare quasi comprensibile. E badate bene: non per giustificare il gesto, perché un colpo del genere resta totalmente ingiustificabile, ma per renderlo umano, più normale di quello che può sembrare a primo impatto.Ora: ammesso tutto, fatto il resto, emerge chiaramente un aspetto tanto logistico quanto qualitativo. Sarà un grosso limite, l'assenza di Yildiz. Con la speranza condivisa che si tratterà di un paio di partite al massimo , pur decisive, le più importanti. Per la Juve, oltre alle scelte in sostituzione, occorrerà provare a ricreare con altri e in altre situazioni uguale estemporaneità.Il dieci che si è già scusato, in campo - con un gesto mostrato da telecamere e fotografi - e poi fuori. L'ha rivelato pure: "Gli ho parlato - ha detto -, è capitato anche a me e so come possa sentirsi". Male. Ed era inevitabile che la prendesse così, a prescindere dai sorrisi raccolti per la vittoria e per aver tenuto botta.Non bastano i tre punti a lenire la delusione per quanto fatto da Kenan. Né a smussare le paure di ciò che sarà senza di lui. Il danno è stato importante, ma tutti pensano che sia parte del percorso. Da condannare, certo. Però da capire. Il ragazzo si farà anche per questo, anche da questo. E no, non ci sarà una multa a fare da contorno al suo dispiacere: a fine primo tempo era con la testa sotto l'asciugamano, non ha parlato con nessuno, disfatto e devastato dall'accaduto. "E' uno puro", ha sentenziato Tudor. Stanotte non dormirà, ma oggi è già il giorno in cui proverà a ripartire.