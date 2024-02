Il CT della Turchia Vincenzoai microfoni di SkySport ha parlato verso la sfida tra Inter e Juventus, mettendo a paragone Kenaned Hakan Chalanoglu. Queste le sue parole:"Su Yidiz avevo preso diverse informazioni prima di convocarlo in Nazionale, l'avevo visto nell'Under 23 della Juve, ero curioso di vederlo - le sue parole -. Mi ha colpito dal primo momento, l'ho messo in campo subito con la Croazia: fu spavaldo, non arrogante, mi è piaciuto subito quel suo atteggiamento. Poi l'ho testato in un'amichevole con la Germania e ha risposto da grande giocatore. Ora gli serve l'ultimo step per diventare un campione; dipende da lui e dal percorso che farà. Nel primo controllo è tra i più bravi che ho visto, deve gestire i momenti della partita".