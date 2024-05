Kenan, a DAZN, parla così dopo Bologna-Juventus.- "Penso che entrambi i gol siano belli, anche quello con il Frosinone. E' per la squadra. Era una gara difficile, ho dato tutto per la squadra"- "Certo, la stagione è stata lunga. E' stata la mia prima. Ho provato a dare tutto. Due gol, spero di fare di più. Va tutto per i tifosi e per l'allenatore".- "Per me la Juventus significa tanto, davvero tutto come la mia famiglia. Darò sempre il meglio. Giorno dopo giorno, non mi risparmierò".- "La numero 10 è molto importante, ma non ci penso. Penso solo a fare bene. In futuro si vedrà. Dedico tutto alla mia famiglia".