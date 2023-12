La velocità di crociera della prudenza non si addice al talento, che solitamente erompe alla prima occasione (in questo caso alla prima da titolare…) imponendosi come evidenza.Non è mica un Di Maria sul viale del tramonto, questo. E che senso avrebbe andarlo a fiutare o peggio comprare chissà dove, se ce l’hai già negli spogliatoi della Continassa e basta mostrarlo al mondo, un talento del genere. Ben venga Yildiz, allora, ben vengano i suoi dribbling imprevedibili e questa voglia di spaccare la porta al primo tiro a disposizione.