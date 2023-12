Kenanha parlato nel corso del documentario di Juventus Creator Lab The Best is yet to come. Le sue parole:“Sono nato in Germania, ho iniziato a giocare a calcio a tre anni, quando ne avevo sei o sette sono andato al Bayern Monaco. Ho imparato a giocare a calcio da mio papà, non poteva giocare da piccolo e quindi si allenava con me. Viveva in una piccola città in turchia”.“Il mio contratto con il Bayern si è concluso, la Juventus mi ha dato la migliore opzione, cosi ho scelto torino.“Quando giochi con i giocatori che prima vedevi in tv dici ‘wow è surreale’”.“Prima giornata di campionato mi sono detto ‘wow sono qui’. Le emozioni sono tante perché sono sai il giorno prima che giocherai quello seguente. C’erano tanti tifosi della Juve, lo stadio era pieno. Mi stavo scaldando, ero nervoso ma quando hanno detto il mio nome ero emozionato”.