Yildiz a Mediaset: "Il primo goal è mio! Numeri? Noi vogliamo andare avanti"

AFP via Getty Images

Juventus, le parole di Yildiz a Mediaset

Dopo aver giocato una partita da assoluto protagonist a, il numero 10 della Juventusha parlato ai microfoni di Mediaset. Il turco ha commentato i goal, il momento e la situazione dei bianconeri al Mondiale per Club.“Penso sia tripletta, credo di aver calciato in porta il primo è un mio gol (ride, ndr)”.“Sono contento per i miei numeri, ma è tutto per la mia squadra, noi vogliamo andare avanti”.“Adesso ho un’altra unghia blu, ma così è il calcio, va via in qualche giorno”.

“Goal più bello? Il secondo più bello di sempre, l’ho pensato dopo averlo segnato”.“Cannoniere del Mondiale? Adesso non mi interessa, voglio concentrarmi sul lavoro e sulla mia squadra”.