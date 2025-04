La Stampa - Yildiz ha parlato con i dirigenti: vuole restare alla Juventus

Servirà un'offerta a tre cifre, secondo quanto riportato da La Stampa, per far anche solo vacillare lasulla posizione di, che la scorsa estate è stato incoronato come nuovo numero 10 bianconero e dunque come uomo-immagine della squadra, oltre che come leader dal punto di vista tecnico. Dopo una partenza brillante e un periodo più difficile in seguito, quando però a spegnersi progressivamente è stata tutta la formazione che infatti è stata poi "tolta" a Thiago Motta, il giovane attaccante turco è ora tornato più che mai al centro dei pensieri di, di cui ha subito ripagato la fiducia segnando un goal decisivo nel match contro il Genoa.

I record di Yildiz

Quanto costa Yildiz per la Juventus



Yildiz-Juventus, i numeri della stagione

Presenze: 43

Minuti: 2.922

Goal: 7

Assist: 4

Il cambio in panchina, insomma, sembra averlo già rivitalizzato, riaccendendo i riflettori sul suo sconfinato talento e su quella capacità di incidere tipica di un predestinato: nessun giocatore con meno di vent'anni, del resto, ha giocato più delle sue 50 partite tra club e Nazionale, nemmeno il fenomeno blaugrana Lamine Yamal. Un numero significativo e importante, a cui si aggiungono alcuni dati altrettanto emblematici: Yildiz è stato il più giovane marcatore straniero della Juve in Serie A, il più giovane bianconero di sempre a segnare in Champions League e il più giovane a realizzare una doppietta nel derby d'Italia.Ma Kenan, come dicevamo anche inizialmente, è molto di più per la Vecchia Signora. Che lo ha messo al centro del suo progetto e conta di averlo con sé per molti anni, per costruire quella che sarà la squadra del prossimo futuro, una squadra che cambierà volto e volti in misura notevole già dalla prossima estate quando, tra l'altro, sarà fondamentale capire chi sarà la guida tecnica. Yildiz è consapevole di tutto ciò, così come sa bene di avere numerose pretendenti in tutta Europa. Niente a cui stia pensando, sempre secondo La Stampa, tanto che nei giorni scorsi ha ribadito ai dirigenti la sua volontà di aprire un ciclo lungo, ignorando qualsiasi sirena di mercato.Per questo, come dicevamo, la questione sembra chiusa fin da ora. Potrebbe riaprirsi solo in un caso, ovvero se dovessero arrivare offerte irrinunciabili per entrambe le parti: per essere chiari, servono almenoper Yildiz, che da parte sua non ha alcuna intenzione di abbandonare la nave bianconera. Vuole esserne il capitano (per ora solo in senso figurato) e iniziare a vincere qualche trofeo, ovviamente con un ruolo da protagonista: è una promessa, che magari non sarà stata messa nero su bianco ma - perdonateci il gioco di parole - ha sicuramente forti tinte bianconere.



