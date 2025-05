Yildiz tornerà titolare contro l'Udinese? L'idea di Tudor

Getty Images

La Juventus affronta la penultima gara di un campionato dai mille volti. I bianconeri affronteranno l'Udinese in casa con una posta alta in palio, perché il quarto posto non è ancora certo: il pareggio con la Lazio ha lasciato i biancocelesti a pari merito, mentre la Roma è a -1. Sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione fino alla fine, come insegnaTudor non avrà a disposizione Kalulu, che ha finito in anticipo la sua stagione, ma ritroverà. Il turco ha scontato la squalifica di due giornate - le due più importanti per il momento e la stagione dei bianconeri - ed è pronto a rimettersi a disposizione dell'allenatore croato. Nelle ultime gare Tudor ha ridisegnato il 3-4-2-1 rimodellandolo come un 3-5-2, conpiù avanzato insieme ae maggiore densità in mezzo al campo.

Il ritorno di Yildiz, dunque, può cambiare le cose: il turco, perché la sua assenza ha rimarcato ancora una volta le difficoltà offensive della Juventus. Sarà dunque importante puntare su Yildiz per queste ultime due partite, per centrare un obiettivo a dir poco fondamentale.