Yildiz-Juventus, tutto pronto per il rinnovo: c'è la data

AFP via Getty Images

Yildiz-Juve, le ultime sul rinnovo

ha sempre più gli occhi del mondo addosso. Grazie all'exploit al Mondiale il giovane turco ha già superato il numero di goal (12 contro 11) segnati dal suo idolonella sua prima stagione da titolare alla Juventus , nello stesso numero di presenze, con la possibilità di fare ancora meglio considerando che la competizione negli Stati Uniti è solo all'inizio. Ma quanto vale ora il numero 10 bianconero? Almeno 70-80 milioni di euro, che possono arrivare anche a 100 se continuerà così.

Il club bianconero vuole tenerselo stretto e ha già deciso di prolungare il suo contratto fino al 2030, con un corposo adeguamento dell'ingaggio (da 1,5 a 4 milioni di euro), certificando la sua assoluta centralità nel progetto. Come scrive La Gazzetta dello Sport, l'appuntamento per il rinnovo scatterà subito dopo il ritorno della squadra in Italia: il nuovo accordo arriverà fino al 2030, un arco di tempo in cui Kenan potrebbe davvero arrivare su livelli straordinari.