Yildiz, due settimane di tormenti: 'non si è concesso una tregua, neanche un attimo di spensieratezza'

. Il giovane attaccante turco è pronto a rimettersi a disposizione della sua Juventus , che ha abbandonato proprio sul più bello con quella gomitata ad Alessandro Bianco che gli è costata due turni di squalifica, per le partite contro Bologna e Lazio in cui i suoi compagni sono riusciti solo a strappare altrettanti pareggi. Tornare indietro non si può, e allora il classe 2005 guarda avanti. Perché lì a due passi c'è un'altra sfida decisiva per la Vecchia Signora, quella casalinga di domenica contro l'che mette in palio tre punti da non lasciarsi scappare per la corsa al quarto posto, obiettivo a cui anche Yildiz può e deve contribuire con la fantasia e le giocate di cui si è spesso reso protagonista nel corso della stagione.

Le due settimane di Yildiz

L'obiettivo per le ultime due partite

Come rivela Il Corriere dello Sport, il fresco ventenne non si è concesso un minuto di tregua in questi quindici giorni di purgatorio, che gli hanno tolto la possibilità di scendere in campo con la sua squadra. Non c'è stato neppure un attimo, un leggerissimo istante di spensieratezza, nel quale non si sia rimproverato e tormentato per quella gomitata, durante una partita già vinta, con la quale ha messo in difficoltà Igor Tudor e i suoi compagni nel momento forse più delicato di tutti.Acqua passata, come dicevamo. Lo hanno già perdonato tutti, e ora i bianconeri fremono all'idea di poter nuovamente servire i palloni che scottano al loro numero 10, che di recente ha maturato una certa consapevolezza dimostrando di aver imparato dal suo errore. L'obiettivo è "semplice", anche per lui: conquistare quel posto in Champions che è quasi diventato un'ossessione alla Continassa e che può decidere anche il suo futuro. Senza la qualificazione al massimo torneo continentale, infatti, Yildiz potrebbe diventare sacrificabile per ragioni di bilancio, soprattutto se dall'Inghilterra arrivasse per lui un'offerta shock.Dopo i patimenti delle ultime due settimane, nelle ultime ore il turco si è concesso giusto un po' di svago durante le riprese dello sketch con parte della squadra per promuovere la nuova maglia e l'accordo con Jeep e Visit Detroit. Adesso, però, la testa è solo al campo. A un'Udinese che può e deve rappresentare per lui il trampolino di (ri)lancio verso un finale di stagione da vivere di nuovo da protagonista.





