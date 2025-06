La Juventus ritrova Yildiz ma il rinnovo non sarà immediato: le tempistiche e i dettagli del contratto

AFP or licensors

Tra i 28 giocatori dellascesi dall'aereo che ha portato i bianconeri da Torino agli Stati Uniti non c'era. Il numero 10 della Juve infatti ha aspettato i compagni negli States. Per questioni logistiche non è tornato in Italia dopo gli impegni con la Turchia, così come, per gli stessi motivi. Sarà felicedi ritrovarlo, soprattutto Kenan, che recentemente è stato elogiato con parole non banali da parte del tecnico e che proprio da quando è arrivato il croato sulla panchina bianconera, ha ritrovato la sua miglior forma dopo un periodo di appannamento.



Juventus-Yildiz: tutto sul rinnovo di contratto

Quando Yildiz rinnoverà con la Juventus?

Le cifre del rinnovo di Yildiz

Oggi la Juventus farà il primo allenamento a Greenbrier, in West Virginia, dove la squadra resterà in questi primi giorni fino all'esordio con l'Al-Ain. E sarà anche l. Kenan aveva lasciato segnando un goal importantissimo e in generale disputando una delle migliori partite della stagione, quando più contava e c'era in palio il grande obiettivo di qualificarsi in Champions League. Non che ce ne fosse bisogno ma un'altra dimostrazione di maturità da parte del classe 2005, cheNo,Potrebbero sembrare tanti; in realtà sono quelli "giusti" per muoversi sempre con largo anticipo e avere il controllo della situazione, fondamentale quando si tratta di un giocatore così giovane, forte e quindi ambito dalle big europee. Questoquello in cui lo status di Yildiz sarà anche economicamente riconosciuto come è giusto che sia.Tra i primi file cheha preso in mano appena arrivato a Torino, anche quello che riguarda proprio il contratto di Yildiz. Nonostante non si tratti di una priorità assoluta, essendo legato fino al 2029, la Juventus ha deciso di accelerare per blindare ancora di più il giocatore.perché appunto la "fretta" del club riguarda altre situazioni, come quella di Vlahovic.e poi, le parti si metteranno al tavolo per definire il nuovo accordo. L'idea comunque, è arrivare alle firme in tempi non troppo lunghi.. Ma la vera differenza riguarderà lo stipendio del turco, che attualmente guadagna 1,5 milioni di euro. Ovvero quanto percepisce dopo il rinnovo Savona e sullo stesso livello di giocatori come Perin, Milik e Cabal. Per questo non si può neanche parlare di semplice adeguamento ma di un rinnovo che lo porterà ad essere un "big" a tutti gli effetti, non solo sul campo, come ha dimostrato di essere da ormai tempo.