Yildiz, Juventus in pressing per il rinnovo: nuovi contatti, le ultime

AFP via Getty Images

Dopo aver chiuso nella notte per l'acquisto di Jonathan David , lafresca di eliminazione dal Mondiale per Club è già al lavoro per raggiungere un altro importante obiettivo del suo mercato estivo, in vista di una nuova stagione che dovrà essere sicuramente più soddisfacente in termini di ambizioni e soprattutto di risultati. La dirigenza bianconera, come raccolto dalla nostra redazione, sta quindi intensificando i contatti con l'entourage diper entrare nel vivo della trattativa per il, attualmente in scadenza il 30 giugno 2029.

Yildiz-Juve, avanti tutta per il rinnovo

Il nuovo accordo con il turco classe 2005 dureràe vedrà un corposo adeguamento dell'ingaggio (da 1,5 a 4 milioni di euro), a certificare la sua assoluta centralità nel progetto della Juve che un anno fa gli ha assegnato la maglia numero 10 dimostrando di credere profondamente in lui e nel suo talento innato. Una mossa forte, dunque, da parte della Vecchia Signora, pensata sicuramente anche per allontanare eventuali pretendenti dopo un Mondiale che, nonostante tutto, Yildiz ha vissuto da protagonista, con tre goal e due assist in 251 minuti totali, nelle tre partite che ha disputato da titolare oltre che in quella contro il Manchester City in cui è subentrato nella mezz'ora finale.La Juventus non vuole perdere tempo, forte anche della volontà dello stesso Kenan di restare a lungo in bianconero e vincere trofei con la maglia già indossata dal suo idolo Alex Del Piero, crescendo e migliorando sempre di più. La fumata bianca, che in realtà non è mai stata davvero in discussione, sembra ora davvero vicina: Yildiz firmerà fino al 2030, scrivendo così la prima pagina di un nuovo importante capitolo all'ombra della Mole.





