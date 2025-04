Le condizioni di Kenan Yildiz verso Parma-Juventus

AFP or licensors

Come sta Yildiz

Alla Continassa suona un piccolo campanello d’allarme: Kenan Yildiz si è fermato durante l’allenamento odierno a causa di una contusione alla coscia. Nulla di grave, si tratta semplicemente di una botta, dolorosa sì, ma che non desta particolari preoccupazioni in casa Juventus Secondo quanto filtra dall’ambiente bianconero, lo stop dell’attaccante turco è stato valutato come di lieve entità. Tanto che non sono previsti accertamenti al J|Medical, segnale chiaro che la situazione è sotto controllo. Nessun allarme medico, solo prudenza, anche perché Yildiz è un giocatore importante nello scacchiere di Tudor e la sua gestione fisica è cruciale in vista dei prossimi impegni.

Parma-Juve, Yildiz ce la fa?

La domanda che si pongono i tifosi è: ce la farà per Parma-Juventus? La partita è in programma lunedì e il tempo per recuperare c’è tutto. Come spesso accade in questi casi, sarà determinante la soglia del dolore e la risposta del calciatore nei prossimi allenamenti. Se il fastidio alla coscia andrà via via diminuendo, la convocazione non dovrebbe essere a rischio.Al momento, dunque, prevale l’ottimismo. Il dubbio resta, ma appare più una precauzione che una reale minaccia all’impiego del numero 10 bianconero. I prossimi giorni diranno di più, ma alla Juventus sperano di poter contare su Yildiz per l’importante sfida contro il Parma.