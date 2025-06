Yildiz a Gazzetta: 'Alla Juventus per vincere tutto come Del Piero. Rinnovo? Non parlo di soldi'

L'intervista

Kenanè protagonista, dagli Stati Uniti, di un'intervista ai giornali presenti al seguito della Juventus . Di seguito le parole riprese da Gazzetta.- "Sono alla Juve per vincere tutto, come Del Piero. Del Piero dopo le partite mi scrive spingendomi a fare sempre meglio. Rinnovo fino al 2030? Non parlo di soldi, voglio dare il massimo sul campo. Sono molto grato ad Allegri per quello che ha fatto per me e anche per avermi fatto tagliare i capelli. Quest’anno sono diventato un uomo. Essere il simbolo della Juve mi dà sicurezza".

- "Se mi sento più libero in campo con Tudor rispetto a Thiago Motta? Quando è arrivato, Tudor ha portato grande energia e ha aiutato tutta la squadra. Non mi piace parlare del passato, però è vero che Tudor mi concede molta libertà".