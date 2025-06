Yildiz-Juventus, il retroscena su Xabi Alonso: 'Lo voleva per la sua squadra'

Yildiz-Juve, il retroscena su Xabi Alonso

Per tutti, ma perun po' di più. Sarà una sfida importante, dai molteplici significati, quella di domani trae Real Madrid, la squadra che secondo Tuttosport il giovane turco custodisce come "obiettivo più alto di carriera", di un percorso sportivo e professionale che però al momento è e sarà a tinte bianconere, considerando l'imminenza del rinnovo di contratto fino al 2030 con uno stipendio da 4 milioni di euro annui.Domani sul campo dell'Hard Rock Stadium di Miami Yildiz ritroverà l'amico Dean Huijsen, ma anche l'altrettanto promettente compagno di Nazionale Arda Guler e. Il tecnico condivide con lui un passato al Bayern Monaco e l'avrebbe voluto volentieri alun anno fa. La storia ha però raccontato qualcosa di diverso per Kenan, che nel frattempo si è preso la maglia numero 10 della Juve con cui ora punta a diventare davvero grande.