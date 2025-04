I processi a Yildiz no, se la Juventus non andrà in Champions non sarà colpa sua

AFP or licensors

Da domenica si discute die dell'espulsione contro il Monza che ha lasciato lain dieci uomini per tutto il secondo tempo ma che soprattutto priverà i bianconeri di avere il giocatore nello scontro diretto contro il Bologna e probabilmente anche per quello successivo contro la Lazio . Si può considerare più o meno grave l'errore commesso dal numero 10 della Juventus, ci si può arrabbiare per non averlo nel momento decisivo della stagione e si può ancor di più rimanere delusi perché è stato proprio lui, Kenan, a "cadere" in questa situazione

L'assenza del turco a Bologna (e poi eventualmente all'Olimpico con la Lazio) peserà, è oggettivo; lo dice la storia di questa stagione e anche cosa è successo a Parma con Yildiz lasciato inizialmente in panchina e quanto visto nel secondo tempo di Juve-Monza, con la squadra di Tudor incapace di fare qualcosa che non fosse solo difendersi e aspettare che arrivasse il novantesimo. E siIl punto però è cheE se si è arrivati a questa situazione, a guardare cosa fanno Bologna, Lazio, Roma o Fiorentina, tra gli ultimi responsabili c'è Yildiz, che magari non sempre è riuscito a fare la differenza, non sempre ha potuto trascinare la squadra, ma che è tra i pochi che potrebbero "salvarsi" dopo questa annata.Prima dell'espulsione, che comunque non ha causato direttamente la perdita di punti visto che alla fine contro il Monza è arrivata la vittoria e sia con il Bologna che con la Lazio si partirà comunque da 0-0, quanti errori ci sono stati?Yildiz ha sbagliato, ha commesso un ingenuità, ha subito chiesto scusa a tutti. Tudor lo ha difeso, i compagni ache. Quindi no. A prescindere da come finirà.