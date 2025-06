Gazzetta - Futuro Yildiz, Comolli rovescia la prospettiva: il piano della Juventus

L'idea di Comolli su Yildiz

In unadove non mancano i dubbi e le tanti situazioni da sistemare, che riguardano non solo allenatore e dirigenza ma anche la rosa, con molti giocatori il cui futuro è in bilico, si può considerare tra le certezze inveceNegli ultimi mesi non sono mancate le voci sul futuro del talento turco, con Jorge Mendes dietro le quinte. Ecco qual è la posizione della nuova Juventus su Yildiz.La coppia Comolli-Chiellini è pronta a fare di Yildiz il simbolo della ripartenza bianconera, come riferisce la Gazzetta dello Sport, che aggiunge come sia una decisione sponsorizzata anche dalla proprietà: Johnha un debole per Yildiz, fantasista amato dai tifosi e sempre più ricercato dagli sponsor. I timori del sacrificio del classe 2005 in nome dei conti e del bilancio sono stati spazzati via dalla qualificazione in Champions League e soprattutto, si legge,A partire dal vertice di Monaco di Baviera dei giorni scorsi,poco prima della finale di Champions.

Yildiz-Juventus, rinnovo dopo il Mondiale

La nuova Juventus punta a ripartire da Kenan, a costo, riferisce il quotidiano, di dover resistere a offerte sontuose e di dover rifiutare tanti soldi. Un cambio di programma, scrive la Gazzetta, netto rispetto alle avvisaglie dei mesi scorsi, quando alla Continassa non si escludeva la cessione del turco.il dieci è considerato una delle pietre del nuovo progetto e la volontà è quella di blindarlo scoraggiando anche la concorrenza estera.Il primo passo concreto sarà il rinnovo di contratto dopo quelli che già ci sono stati nel 2023 e nel 2024.che ovviamente rispecchi anche lo status raggiunto dal giocatore. Attualmente infatti Yildiz guadagna attorno a milione mezzo più bonus ma se tutto andrà secondo programmi, dopo il Mondiale per Club il salario dell’ex Bayern sarà avvicinato a quello dei big della rosa: intorno ai 3/4milioni con i bonus.





